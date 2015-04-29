中国资管：上周银行理财产品发702款，农村金融机构产品预期收益率下降

路透北京4月29日 - 西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（4月18- 24日）59家银行共发行了702款理财产品，发行银行数较上期增加6家，产品发行量减少48款 。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共174款，市场占比为24.79% ；非保本型理财产品共528款，市场占比为75.21%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 299 42.59% +22 组合投资类 366 52.14% -50 融资类 0 0.00% 0 结构性产品 37 5.27% -20 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 14 3.83% 上升1个基点 1个月至3个月（含） 346 5.19% 下降7个基点 3个月至6个月（含） 185 5.33% 与上期持平 6个月至1年（含） 83 5.45% 下降1个基点 1年以上 11 5.85% 上升20个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1,095天；预期收益率最低 为0.15%，最高13.00%，预期最低收益较上期减少2.65个百分点，预期最高收益率较上期增 加5.5个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 14 2.19% 3.83% 1个月至3个月 346 54.15% 5.19% 3个月至6个月 185 28.95% 5.33% 6个月至1年 83 12.99% 5.45% 1年以上 11 1.72% 5.85% 上周固定收益理财产品各发行主体与收益率分布情况： 发行主体 发行款数 平均预期收益率 环比变化 城市商业银行 197 5.40% 与上期持平 股份制商业银行 205 5.37% 上升1个基点 国有控股银行 185 5.00% 下降1个基点 农村金融机构 52 5.06% 下降13个基点 上周共发行26款外币理财产品。其中，美元理财产品17款，与上期持平。 **103款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,419款产品到期，公布了到期收益率的105款产品中， 有2款产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品648款，债券和货币市场工具类产品702 款，结构性产品66款，融资类产品3款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有14款；这14款产品中有12款来自城市商业 银行,2款产品来自股份制商业银行；从投资领域来看，14款产品都为组合投资类产品。 到期收益率最高的产品为，为包商银行发行的“鑫喜”系列之汇嘉14C047号（高净值） ，该结构性产品投资期限为364天，实现了6.50%的年化收益率。（完） (整理 王蕾; 审校 李贺/林高丽)