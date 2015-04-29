版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 11:18 BJT

中国资管：上周银行理财产品发702款，农村金融机构产品预期收益率下降

路透北京4月29日 - 西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（4月18-
24日）59家银行共发行了702款理财产品，发行银行数较上期增加6家，产品发行量减少48款
。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共174款，市场占比为24.79%
；非保本型理财产品共528款，市场占比为75.21%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     299        42.59%           +22
    组合投资类           366        52.14%           -50
    融资类                 0         0.00%            0
    结构性产品            37         5.27%           -20
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     14       3.83%         上升1个基点
    1个月至3个月（含） 346       5.19%         下降7个基点
    3个月至6个月（含） 185       5.33%         与上期持平
    6个月至1年（含）    83       5.45%         下降1个基点
    1年以上             11       5.85%         上升20个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1,095天；预期收益率最低
为0.15%，最高13.00%，预期最低收益较上期减少2.65个百分点，预期最高收益率较上期增
加5.5个百分点。

    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     14              2.19%    3.83%
 1个月至3个月  346            54.15%    5.19%
 3个月至6个月  185            28.95%    5.33%
 6个月至1年    83             12.99%    5.45%
 1年以上       11              1.72%    5.85%
 
    上周固定收益理财产品各发行主体与收益率分布情况：
    
    发行主体         发行款数  平均预期收益率   环比变化
    城市商业银行       197       5.40%         与上期持平
    股份制商业银行     205       5.37%         上升1个基点
    国有控股银行       185       5.00%         下降1个基点
    农村金融机构        52       5.06%         下降13个基点

    
    上周共发行26款外币理财产品。其中，美元理财产品17款，与上期持平。
  
    
    **103款产品实现预期最高收益率**

    普益财富监测数据显示，上周有1,419款产品到期，公布了到期收益率的105款产品中，
有2款产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品648款，债券和货币市场工具类产品702
款，结构性产品66款，融资类产品3款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有14款；这14款产品中有12款来自城市商业
银行,2款产品来自股份制商业银行；从投资领域来看，14款产品都为组合投资类产品。

    到期收益率最高的产品为，为包商银行发行的“鑫喜”系列之汇嘉14C047号（高净值）
，该结构性产品投资期限为364天，实现了6.50%的年化收益率。（完）

 (整理 王蕾; 审校 李贺/林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐