美国数据：2月标普/Case-Shiller房价同比增长5%，高于市场预估

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约4月28日 - 周二公布一份备受关注的调查报告显示，2月美国独栋屋价格同比上涨，受美国西半部地区房价劲扬带动。
美国2月20个大都会地区房价指数较上年同期增长5%，高于1月下修后4.5%的增幅，亦高于路透调查分析师预期的增长4.7%。
丹佛及旧金山房价同比涨幅最高，分别高达10%及9.8%。
“房价持续上扬，且速度快过通胀率及薪资增幅，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席David Blitzer表示。
“全国而言，房价正在上升，但独栋住宅新建活动仍很疲软。”(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。