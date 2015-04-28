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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 21:10 BJT

美国数据：2月标普/Case-Shiller房价同比增长5%，高于市场预估

路透纽约4月28日 - 周二公布一份备受关注的调查报告显示，2月美国独栋屋价格同比上涨，受美国西半部地区房价劲扬带动。

美国2月20个大都会地区房价指数较上年同期增长5%，高于1月下修后4.5%的增幅，亦高于路透调查分析师预期的增长4.7%。

丹佛及旧金山房价同比涨幅最高，分别高达10%及9.8%。

“房价持续上扬，且速度快过通胀率及薪资增幅，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席David Blitzer表示。

“全国而言，房价正在上升，但独栋住宅新建活动仍很疲软。”(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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