路透基点：茂迪再融资贷款案委任彰化银行牵头--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，数名消息人士称，茂迪已委任彰化银行安排高达100亿台币(3.19亿美元)的再融资联贷。
其中一名消息人士称，贷款资金将为2011年2月完成的141亿台币等值贷款进行再融资，以及营运资本。
贷款规模及条款尚未敲定。
2011年的旧贷款是由初始目标118亿台币等值提高规模，其中A部分48亿台币定期贷款用于再融资，B部分24亿台币循环货款用于营运资本，C部分2.4亿美元循环贷款用于营运资本。
花旗银行及彰化银行为初始牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款的台币部分利率为次级市场商票利率加码60个基点，美元部分为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码60个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。