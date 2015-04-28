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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 17:22 BJT

路透基点：茂迪再融资贷款案委任彰化银行牵头--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，数名消息人士称，茂迪已委任彰化银行安排高达100亿台币(3.19亿美元)的再融资联贷。

其中一名消息人士称，贷款资金将为2011年2月完成的141亿台币等值贷款进行再融资，以及营运资本。

贷款规模及条款尚未敲定。

2011年的旧贷款是由初始目标118亿台币等值提高规模，其中A部分48亿台币定期贷款用于再融资，B部分24亿台币循环货款用于营运资本，C部分2.4亿美元循环贷款用于营运资本。

花旗银行及彰化银行为初始牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款的台币部分利率为次级市场商票利率加码60个基点，美元部分为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码60个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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