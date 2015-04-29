台湾货币市场：4月29日及本/下提存期资金预期变化一览表

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透台北4月29日 - 台湾货币市场周三和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,675.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 )6,380.80亿台币： 04/30 6,380.80亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ------------------------------------------------------------------------ (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)245.30亿台币： 05/01 24.00亿台币 05/04 1,216.00亿台币 05/05 5,959.00亿台币 05/06 1,475.30亿台 币 05/07 2,013.50亿台 币 05/08 569.00亿台币 05/11 2,055.50亿台 币 05/12 968.00亿台币 05/13 1,944.50亿台 币 05/14 1,414.20亿台 币 05/15 2,024.50亿台币 05/18 639.00亿台币 05/19 5,651.00亿台币 05/20 2,246.50亿台币 05/21 2,884.50亿台 币 05/22 223.00亿台 币 05/25 6,754.30亿台 币 05/26 1,982.50亿台 币 05/27 36.00亿台 币 05/28 19.00亿台 币 05/29 4.00亿台币 06/01 26.00亿台币 06/02 66.00亿台币 06/03 50.00亿台币 --公债还本付息49.1875亿台币。 5/08 90甲4期14息 13.875亿台币 5/13 94甲5期10息 6.75亿台币 5/24 101乙2期3息 3.75亿台币 5/26 100乙1期4息 5.25亿台币 5/27 93甲6期11息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期1息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/5：央行发行一年期定存单，金额预定1,300亿台币，4日标售。 --5/11：央行发行两年期定存单，金额预定200亿台币，8日标售。 --5/15：财政部发行30年期公债104/8期，预估金额300亿台币，12日标售。 --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，预估金额300亿台币，25日标售。 --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开