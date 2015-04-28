《路透晚报》--4月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：工业经济下行压力不可低估，投资需求回落是主因--工信部

中国工信部新闻发言人王黎明周二表示，中国工业经济下行压力不可低估，需求增长动力不足，特别是整个投资需求回落成为影响工业经济下行的主要原因。

--中国财政部要求合理掌握发行时间，加快地方政府债发行和安排

中国财政部周二发布通知，要求加快合理掌握债券发行时间，加快地方政府债券发行和安排。具体包括根据国务院确定的重点方面，优先用于保障性安居工程建设、普通公路建设发展、城市地下管网建设改造等重大公益性项目支出等。

--《焦点》中国经济稳增长任务显紧迫，宽松政策待多箭齐发

今年已过近三分之一，首季增速创六年新低的中国经济稳增长任务愈显紧迫。上周以超预期力度降准打响本季度货币政策放松第一枪后，未来降息降准依然可期，而暂时受阻的地方债置换有望以“财政货币化”方式加快推进，同时向政策性银行注资并提供再贷款等工具亦是待发之箭。

--《焦点》中国国家战略谋求制造业脱胎换骨，但难逃时间及市场检验

中国作为“制造大国”的光环正随着人口红利的减弱而渐渐褪色，在中国经济步入新常态之际制造业亟需蜕变，而“一带一路”和“中国制造2025”正是从国家战略上对制造业给予的支持。

--中国经济：一季度对外直接投资约一成投向一带一路沿线国家--商务部

中国商务部周二表示，今年一季度中国对一带一路（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）沿线国家实现非金融类直接投资25.6亿美元，占同期对外直接投资总额的9.9%，其中对新加坡、印尼和老挝的投资规模位居前三。

--路透调查：台湾第一季经济成长率料略提速至3.47%

路透调查15家金融机构显示，台湾今年第一季经济成长率估为3.47%，较上季的3.35%略微提速，但成长动能略显单薄。机构预期大区间在3.0-4.0%。

【金融】

--中国金融：存款保险费率约万分之一到万分之二，可动态调整--央行行长

中国央行行长周小川日前表示，综合考虑国际经验、金融机构承受能力等因素，中国存款保险制度起步时的费率水平大概在万分之一到万分之二，远低于绝大多数国家存保起步时的水平以及现行水平。

--中国保险：一季度保险业原保费收入同比增20.4%，投资收益大幅增加

中国保险业监督管理委员会周二公布，今年一季度，保险业实现原保险保费收入同比增长20.4%；保险公司因资本市场向好及时调整资金配置策略， 险资权益类投资比重有所上升，投资收益大幅增加。

【固定收益】

--中国公开市场：连续第三次空窗操作，因降准后资金全面宽松

中国央行公开市场周二仍按兵不动，自央行年内第二次降准后，公开市场操作已连续暂停三次。市场人士表示，降准催化下资金供给已全面宽松，回购利率连续下行，公开市场操作必要性也已下降。

--《中国债市每日综述》现券收益率和IRS止跌，短暂利好过后转为震荡

中国银行间债市周二现券收益率止跌，其中部分利率债并小涨，利率互换(IRS)和国债期货则总体变化不大。交易员称，中国央行可能QE预期的短暂利好过后，缺乏方向指引市场转为盘整。

--新债招标：国开行七年增发债收益率4.1486%，明显超出预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期增发债，中标收益率为4.1486%，明显超过此前4.00%的预测均值；同时招标结束的10年期品种，中标收益率为3.7976%，与3.77%的预测均值接近。

【外汇】

--中国汇市：人民币收创逾一个月最大单日涨幅，疑似央行入市干预

人民币兑美元即期周二收盘大幅上涨，并创出逾一个月 最大单日涨幅，中间价则继续刷新逾三个月新高；交易员表示，日内有疑似央行干预，配合 中间价稳步升值走势，至少判断人民币不具备下跌空间，维持在6.22-6.1850区间震荡概率偏高。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收跌逾1%，中小盘股调整引发投资者忧虑

中国股市沪综指周二放量收跌逾1%。分析师指出，今日银行等金融股继续承担护盘角色，但由于此前涨幅巨大的中小盘股出现大幅调整，引发投资者忧虑。目前场内获利抛压较重，加之几乎所有权重板块都已轮动一遍，短线大盘仍有向下调整压力。

--中国证券：一季度券商净利达509亿元抵去年半年，经纪自营两融贡献多

中国A股大牛市令国内券商赚得盆满钵满，一个季度的利润能抵上去年半年。据中国证券业协会数据，一季度国内券商累计实现净利509.25亿元人民币，为去年全年965.54亿元的52.7%；经纪、自营及融资融券为券商业绩三大推动力。

--全球贵金属：金价今年仍将走低，但料在2016年由熊转牛

全球黄金年鉴2015中文版预计，2015年国际金价仍将继续走低，预测年度均价为每盎司1,190美元，年内最低价为1,080美元；但黄金熊市很可能在2015年走到尽头，并将于2016年由熊转牛。

--中国黄金：一季度黄金产量同比增长14.7%，消费量增长1.1%--协会

中国黄金协会最新统计数据显示，中国2015年一季度黄金产量同比增长14.72%，至110.704吨；一季度黄金消费量同比增长1.14%，至326.68吨。

中国经济：企业海外并购交易今年上升，一带一路提供新契机--普华永道

国际会计及咨询机构--普华永道周二发布中国大陆企业海外并购最新报告称，一季度中资企业海外并购的交易数量和交易金额均创历史同期的新高，在当前宽松货币环境下，今年料有更多资金瞄向海外，中资企业海外并购预计今年仍将保持上升势头。

--天威集团一季度亏损2.15亿元，称将借合资合作等扭转局面