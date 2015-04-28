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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 17:40 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月28日

路透香港4月28日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             85.56                       91.38
 买入成交金额                   41.48                       50.16
 卖出成交金额                   44.09                       41.22
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      224,354,112    194,123,569     418,477,681
 2                   贵州茅台      223,900,078    143,625,338     367,525,416
 3                   中国联通       59,677,165    306,653,989     366,331,154
 4                   华胜天成      289,818,046      2,974,966     292,793,012
 5                   上汽集团      205,718,901     47,192,566     252,911,467
 6                   招商银行       94,798,247    147,347,192     242,145,439
 7                   工商银行       93,747,799    136,161,065     229,908,864
 8                   伊利股份       57,489,672    158,251,793     215,741,465
 9                   兴业银行       27,135,605    154,385,977     181,521,582
 10                  中国中铁      107,624,304     72,495,556     180,119,860
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国南车        146,877,740    248,008,140     394,885,880
 2                 中海集运        166,902,090    146,037,490     312,939,580
 3                 中国远洋        158,692,785    119,489,495     278,182,280
 4                 中国中铁        107,153,960    153,939,284     261,093,244
 5                 中国北车        111,524,510    142,109,850     253,634,360
 6                 上海电气         98,011,660    143,716,640     241,728,300
 7                 腾讯控股        152,528,860     63,041,770     215,570,630
 8                 中国石油化工    106,877,440    104,157,040     211,034,480
 9                 国美电器         96,871,900    105,586,930     202,458,830
 10                中国中冶        113,459,080     83,726,420     197,185,500
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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