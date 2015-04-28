表格：沪港通活跃股一览--4月28日

路透香港4月28日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 85.56 91.38 买入成交金额 41.48 50.16 卖出成交金额 44.09 41.22 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 224,354,112 194,123,569 418,477,681 2 贵州茅台 223,900,078 143,625,338 367,525,416 3 中国联通 59,677,165 306,653,989 366,331,154 4 华胜天成 289,818,046 2,974,966 292,793,012 5 上汽集团 205,718,901 47,192,566 252,911,467 6 招商银行 94,798,247 147,347,192 242,145,439 7 工商银行 93,747,799 136,161,065 229,908,864 8 伊利股份 57,489,672 158,251,793 215,741,465 9 兴业银行 27,135,605 154,385,977 181,521,582 10 中国中铁 107,624,304 72,495,556 180,119,860 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国南车 146,877,740 248,008,140 394,885,880 2 中海集运 166,902,090 146,037,490 312,939,580 3 中国远洋 158,692,785 119,489,495 278,182,280 4 中国中铁 107,153,960 153,939,284 261,093,244 5 中国北车 111,524,510 142,109,850 253,634,360 6 上海电气 98,011,660 143,716,640 241,728,300 7 腾讯控股 152,528,860 63,041,770 215,570,630 8 中国石油化工 106,877,440 104,157,040 211,034,480 9 国美电器 96,871,900 105,586,930 202,458,830 10 中国中冶 113,459,080 83,726,420 197,185,500 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 黄凯)