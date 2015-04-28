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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 17:39 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月28日

路透香港4月28日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:32时，1港元=0.80035人         
 民币          )                                                                           
                                                                                                 
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为31.96%，高
 于上交易日收盘的31.25%。
                                                                                                 
    公司名           A股代码          H股代码      A股价格(  H股价格(    A/H股比                 
                                                     元)       港元)       价              
 工商银行                                              5.64       6.91       1.02                
 建设银行                                              7.14       7.76       1.15                
 中国银行                                              5.06       5.55       1.14                
 农业银行                                              4.11       4.51       1.14                
 招商银行                                             18.36      24.05       0.95                
 中信银行                                              8.26       7.21       1.43                
 交通银行                                              7.14       8.01       1.11                
 民生银行                                             10.90      11.52       1.18                
 中国人寿                                             39.59      38.10       1.30                
 中国平安                                             86.07     111.30       0.97                
 中国太保                                             36.04      42.70       1.05                
 中信证券                                             35.51      34.15       1.30                
 新华人寿                                             53.70      49.00       1.37                
 海通证券                                             28.78      25.60       1.40                
 华能国际                                             11.14      11.18       1.24                
 大唐发电                                              8.42       4.81       2.19                
 华电国际                                              8.41       8.46       1.24                
 中煤能源                                              9.88       5.14       2.40                
 中国神华                                             23.89      20.65       1.45                
 中国石油                                             14.33      10.14       1.77                
 兖州煤业                                             16.56       8.10       2.55                
 中国石化                                              8.67       7.26       1.49                
 上海石化                                              9.50       4.94       2.40                
 中海油服                                             27.70      16.50       2.10                
 仪征化纤                                             11.00       4.85       2.83                
 中国铝业                                             10.38       5.43       2.39                
 江西铜业                                             23.10      16.12       1.79                
 洛阳钼业                                             15.10       7.55       2.50                
 紫金矿业                                              5.24       2.99       2.19                
 马钢股份                                              6.06       3.20       2.37                
 鞍钢股份                                              7.69       6.74       1.43                
 重庆钢铁                                              4.81       2.44       2.46                
 海螺水泥                                             24.34      32.95       0.92                
 洛阳玻璃                                             12.94       6.82       2.37                
 京城机电                                             11.43       5.72       2.50                
 中联重科                                              7.99       5.84       1.71                
 金隅股份                                             12.93       9.57       1.69                
 中国国航                                             13.59       9.73       1.75                
 东方航空                                              8.63       5.83       1.85                
 南方航空                                             10.64       7.79       1.71                
 中国远洋                                             15.62       7.74       2.52                
 中海集运                                             11.50       4.72       3.04                
 中集集团                                             26.00      22.05       1.47                
 中海发展                                             14.26       7.21       2.47                
 宁沪高速                                              9.10      10.72       1.06                
 深高速                                               11.00       7.78       1.77                
 成渝高速                                              7.91       4.46       2.22                
 皖通高速                                              8.80       6.85       1.61                
 广深铁路                                              7.38       5.07       1.82                
 中国南车                                             31.71      15.66       2.53                
 中国交建                                             22.61      15.12       1.87                
 中国铁建                                             27.09      16.70       2.03                
 中国中铁                                             22.51      11.54       2.44                
 长城汽车                                             53.94      58.10       1.16                
 比亚迪                                               59.51      48.85       1.52                
 广汽集团                                             12.88       8.70       1.85                
 青岛啤酒                                             44.11      52.15       1.06                
 白云山                                               35.83      30.40       1.47                
 新华制药                                             14.00       8.38       2.09                
 海信科龙                                             11.10       8.03       1.73                
 南京熊猫                                             16.27       9.63       2.11                
 晨鸣纸业                                              8.73       5.51       1.98                
 上海医药                                             26.16      23.90       1.37                
 中兴通讯                                             27.96      24.65       1.42                
 东方电气                                             26.72      18.12       1.84                
 潍柴动力                                             32.71      33.00       1.24                
 东北电气                                              6.84       3.40       2.51                
 广船国际                                             55.42      33.60       2.06                
 经纬纺机                                             22.61      12.80       2.21                
 昆明机床                                              8.84       3.52       3.14                
 一拖股份                                             15.79       7.25       2.72                
 北辰实业                                              6.40       3.61       2.22                
 创业环保                                             15.26       8.56       2.23                
 中国中冶                                             10.81       4.71       2.87                
 金风科技                                             19.76      18.84       1.31                
 丽珠                                                 66.62      55.60       1.50                
 万科                                                 14.19      19.88       0.89                
 中国北车                                             32.94      16.38       2.51                
 郑煤机                                               10.76       6.40       2.10                
 大连港                                                7.83       4.44       2.20                
 山东墨龙                                             12.47       5.31       2.93                
 浙江世宝                                             35.50      13.86       3.20                
 复星医药                                             27.40      29.55       1.16                
 光大银行                                              5.76       5.46       1.32                
 东江环保                                             56.00      45.00       1.55                
 上海电气                                             18.03       8.20       2.75                
 广发证券                                             28.60      24.75       1.44                
                                                                                                 
                                  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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