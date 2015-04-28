更新版 1-中国经济：工业下行压力不可低估，稳增长需放在更重要位置--工信部

路透北京4月28日 - 中国工业和信息化部周二表示，中国工业经济运行基本面稳健，但受到需求增长动力不足的影响，工业下行压力不可低估，保持工业经济平稳运行仍需要付出艰巨努力。

工信部新闻发言人王黎明在国新办发布会上称，当前要把稳增长放在更加重要的位置，加大对战略性新兴产业的支持力度，落实好针对小微企业的相关扶持政策。

“我们确确实实不可低估（工业下行压力）。比如现在看需求的增长动力是不足的，特别是整个投资的需求回落成为影响工业经济下行的主要原因。”王黎明说，“在工业利润持续下降、去产能化等多重因素的叠加影响下，制造业的投资回落明显低于全社会的固定资产的投资增速。”

统计局此前公布的数据显示，2015年一季度全社会固定资产投资7.75万亿元人民币，同比增长13.5%；其中第二产业项下的工业投资同比仅增长10.7%，低于2014年一季度的14.7%。一季度规模以上的工业增加值同比增长6.4%，增速创2009年一季度以来最低。

王黎明补充称，从生产层面看，生产企业的经营困难也还是持续加大，比如说融资难、融资贵、成本高的问题等等制约了生产企业的发展。

“工业生产的增速在放缓，部分地区、行业和企业下行压力加大...包括钢铁、水泥、平板玻璃等一些原材料制造行业，部分产能严重过剩，导致了我们生产同比下降幅度较大。”他并表示，从区域看，东北、西部地区的一些产业结构偏重的省市，生产增速回落较大，企业层面生产经营的困难还是很多。

他进一步指出，当前要把稳增长放在更加重要的位置，通过实施“中国制造2025”战略，加大对战略性新兴产业的支持力度，支持小微企业，落实好当前的扶持政策。

“继续简政放权、加大服务力度，激发出市场活力，激发出中小企业活力，使这些措施落实以后，相信保持稳定增长的信心是充分的。”他说。

工信部运行监测协调局副局长黄利斌亦在同一场合表示，从工信部自身来说，应该在促进创新和扩大有效需求，以及促进绿色消费等方面做好工作，把稳增长和调结构做到有机统一。