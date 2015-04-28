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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 18:06 BJT

中港股业绩：交通银行一季度净利微增1.5%，中间业务贡献度提升

路透上海4月28日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 周二公布季报，今年一季度净利达189.7亿元人民币，微增1.5%。受制于息差收窄及不良贷款稳步上升，该行一季度传统利息收入增长相对放缓，而中间业务增速较大，对公司营收贡献度明显提升。

一季度交通银行实现利息净收入350.02亿元，同比增长8.43%；而手续费及佣金净收入98.75亿元，同比增长29.27%。一季度公司每股收益为0.26元。

一季度末交行减值贷款率为1.30%，较年初提高0.05个百分点；拨备率为2.25%，较年初上升0.01个百分点；今年前三个月累计清收表内不良贷款达68.3亿元，同比增长16.99%。

3月底交行的资本充足率为13.56%，较年初下降0.48个百分点。核心一级资本充足率为11.21%，较年初下降0.09个百分点。

交通银行A股周二收报7.14元，升0.12元，或1.71%（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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