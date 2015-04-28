中港股业绩：交通银行一季度净利微增1.5%，中间业务贡献度提升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月28日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 周二公布季报，今年一季度净利达189.7亿元人民币，微增1.5%。受制于息差收窄及不良贷款稳步上升，该行一季度传统利息收入增长相对放缓，而中间业务增速较大，对公司营收贡献度明显提升。
一季度交通银行实现利息净收入350.02亿元，同比增长8.43%；而手续费及佣金净收入98.75亿元，同比增长29.27%。一季度公司每股收益为0.26元。
一季度末交行减值贷款率为1.30%，较年初提高0.05个百分点；拨备率为2.25%，较年初上升0.01个百分点；今年前三个月累计清收表内不良贷款达68.3亿元，同比增长16.99%。
3月底交行的资本充足率为13.56%，较年初下降0.48个百分点。核心一级资本充足率为11.21%，较年初下降0.09个百分点。
交通银行A股周二收报7.14元，升0.12元，或1.71%（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。