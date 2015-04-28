台湾证券：证交所通过东证股价指数认可，台日通序幕开启

路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周二表示，审议通过由富邦投信申请的日本〞东证股价指数〞、〞东证正向两倍指数〞及〞东证反向一倍指数〞等三指数认可案，开启证券市场台日通序幕。

证交所在发布的新闻稿中称，三档指数都是由东京证券交易所编制及维护，东证股价指数（TOPIX）系以东京证券交易所市场一部挂牌的全部上市公司为样本编制而成，目前成分股数超过1,800档，为衡量日本股市趋势的主要指标。