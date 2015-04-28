欧洲汇市：瑞郎兑欧元触及三周低点，传言瑞士央行入市干预

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦4月28日 - 瑞郎兑欧元周二跌至三周低点，市场揣测瑞士央行可能进场削弱瑞郎、买进欧元。
上周瑞郎录得两个月最大跌幅，同期商业银行存放在瑞士央行的活期存款规模触及纪录最高位，表明央行可能进行了干预，以削弱瑞郎币值。
瑞郎兑欧元 下跌约0.7%至1.04765，为4月8日以来最弱水准。
瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)上周强调，该行仍愿意干预外汇市场，以削弱央行认为汇率过强的瑞郎。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。