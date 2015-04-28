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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 18:34 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元触及三周低点，传言瑞士央行入市干预

路透伦敦4月28日 - 瑞郎兑欧元周二跌至三周低点，市场揣测瑞士央行可能进场削弱瑞郎、买进欧元。

上周瑞郎录得两个月最大跌幅，同期商业银行存放在瑞士央行的活期存款规模触及纪录最高位，表明央行可能进行了干预，以削弱瑞郎币值。

瑞郎兑欧元 下跌约0.7%至1.04765，为4月8日以来最弱水准。

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)上周强调，该行仍愿意干预外汇市场，以削弱央行认为汇率过强的瑞郎。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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