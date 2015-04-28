两岸金融：台湾金管会预告OIU条例管理办法，6月底前预计发出10张执照

路透台北4月28日 - 台湾金管会周二预告国际保险业务分公司(OIU)条例管理办法，在5月中旬公布后保险公司即可送件申请执照，6月底前预计发出10张执照，。

本次OIU相关规范重点包括OIU保单将采申报制而非审批制，OIU于销售保险商品后15天内，向金管会及其指定机构办理申报，寿险公司申请到OIU执照后，陆客买保单业务可望顺利开办。

“保险商品没有限制，都可以卖。”金管会保险局副局长施琼华说。

金管会官员并指出，目前相对比较有竞争力的保险产品是投资型保单及健康医美保单，预计初期以投资型保单为开发标的，开放OIU市场与香港及新加坡竞争。

根据OIU相关规范，投资型保单投资标的及专设帐簿资产、资金运用的运用范围，除经主管机关核准者外，不得为台币汇率、利率指标或台币计价商品，且投资标的不得涉及台币计价商品。

金管会表示，本次规范拟定OIU申设条件限制保险公司资本适足率(RBC)须达250%以上，及三年内没有重大违规遭受处分纪录，总计有42家保险公司及三家再保公司符合申请条件。

今年1月台湾立法院三读通过OIU条例，开放境外要保人可以外币收付保单业务，包含陆客在内。 金管会主委曾铭宗曾指示，陆客来台不要只是买凤梨酥、逛夜市，也可以逛银行及保险的贵宾室，积极建立台湾为亚太理财中心，陆客保单便是其中一项重要金融商品。

此外，施琼华表示，OIU草案并拟定将开放OIU资金运用不纳入总公司海外投资上限计算，OIU应提拨最低营业所用资金为200万美元，净值则应达100万美元。

两位消息人士此前透露，金管会近期将预告国际保险业务分公司(OIU)条例相关子法，在5月中旬正式公布后保险公司即可送件申请执照，预计最快6月陆客来台就可以买保单。而保险业者普遍看好陆客保单的长期发展，早就鸭子划水布局多时。

曾铭宗此前并表示，台湾若开放陆客来台买保单首年估达50亿台币，次年可达百亿。他并看好陆客来台理财商机，以香港经验指出，香港每百元保费就有20元来自陆客，去年香港已有150亿港币保费收入来自陆客。