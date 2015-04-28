中国经济：应利用上海自贸区推动上海及香港产业转型升级--报告

路透上海4月28日 - 中国上海社科院周二发布其每年一度的沪港蓝皮书，报告建议，应充分利用上海自贸区的功能设施和产业带动效应，对接香港的产业价值链及服务业溢出效应，推动上海及香港产业转型升级发展。

沪港蓝皮书以上海自贸区建设与新一轮沪港合作为题，提出一系列沪港合作建议。报告提出，要探索与自贸区形成“区内注册、全球经营”联动模式，发挥上海营商成本和生活成本相对较低优势，吸引香港注册企业入驻自贸区，特别是与上海本地产业链的衔接。

加强自贸区制造业升级与香港总部集聚联动，围绕装备制造、新能源、新材料、生物医药等高端制造业，有针对性地与香港跨国公司资本、技术、管理等对接，扩大先进装备及前沿技术的进口，完善战略性新兴产业价值链，积极吸引香港跨国公司总部、功能性总部，推进自贸区总部经济、楼宇经济的集聚。

同时，要争取支持香港私营经济领域的航运、贸易、专业服务、金融等产业内领先企业早日入驻，为自贸区探索可复制、可推广的香港资本对内地投资的新型模式与创新经验。推进上海民营经济的开放，降低民营企业进入金融保险、医疗教育、社会服务的等领域的门槛。

报告认为，应利用香港在国际金融市场融资便利、知识产权保护法律体系完善等便利条件，推动上海科技企业发展，亦推进香港经济实体化。建议在香港成立由政府主导、社会和企业参与的科技战略投资公司，通过企业兼并、技术转让、专利参股等不同形式购买国外重要专利授权，提供给自贸区及上海高新园区的高科技企业。