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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 18:49 BJT

更新版 1-两岸金融：台湾银行业第一季大陆曝险1.76兆台币，占净值比为0.67倍

(新增金管会官员说法)
    路透台北4月28日 - 台湾金融监督管理委员会周二公布，今年第一季底台湾全体银行业
在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,564.76亿台币，占净值比重为0.67倍，微低于上季的0
.68倍，自2013年公布资料以来连两季出现季减。
    
    金管会银行局副局长吕惠容傍晚在记者会表示，由于银行间跨年度净值增加393亿台币,
而总体曝险金额则减少102亿台币，其中受信部位减少、投资部位增加，拆借金额也减少将
近100亿台币，令整体银行间大陆曝险总额占净值比稍有走低。
    
    金管会资料显示，今年第一季全体银行业大陆曝险金额季减102.13亿台币至1兆7,564.7
6亿台币；修正后去年第四季则为1兆7,666.89亿台币。
    
    39家台湾的银行业中，以台北富邦银行、上海商业储蓄银行及台湾中小企业银行的曝险
金额占净值比重皆为0.84倍并列第一，法定的上限则为1；紧随其后的是中国信托商业银行
、华南商业银行及台湾工业银行，其曝险占净值比同样高达0.80倍；公股银行中以台湾中小
企银占比最高。
    
    但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在第一季的曝险总额度1,485.25亿台币最高，百
分之百公营的台湾银行大陆曝险则季增97.15亿至1,439.50亿台币，暂居第二，其金额占净
值的倍数为0.57，稍高于上季的0.55。
    
    下表为第一季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前11名（单位为百万台币）
：
    
    银行           大陆曝险金额     占净值比重(倍)
 台北富邦商业银         112,357             0.84
 行                              
 上海商业储蓄银          78,403             0.84
 行                              
 台湾中小企业银          47,937             0.84
 行                              
 中国信托商业银         130,098             0.80
 行                              
 华南商业银行           100,943             0.80
 台湾工业银行            20,917             0.80
 日盛国际商业银          13,554             0.79
 行                              
 高雄银行                 8,447             0.79
 兆丰国际商业银         148,525             0.78
 行                              
 彰化商业银行            84,501             0.78
 澳盛(台湾)商业          17,088             0.78
 银行                            
    资料来源：金管会。（完）  

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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