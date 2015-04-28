更新版 1-两岸金融：台湾银行业第一季大陆曝险1.76兆台币，占净值比为0.67倍

(新增金管会官员说法) 路透台北4月28日 - 台湾金融监督管理委员会周二公布，今年第一季底台湾全体银行业 在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,564.76亿台币，占净值比重为0.67倍，微低于上季的0 .68倍，自2013年公布资料以来连两季出现季减。 金管会银行局副局长吕惠容傍晚在记者会表示，由于银行间跨年度净值增加393亿台币, 而总体曝险金额则减少102亿台币，其中受信部位减少、投资部位增加，拆借金额也减少将 近100亿台币，令整体银行间大陆曝险总额占净值比稍有走低。 金管会资料显示，今年第一季全体银行业大陆曝险金额季减102.13亿台币至1兆7,564.7 6亿台币；修正后去年第四季则为1兆7,666.89亿台币。 39家台湾的银行业中，以台北富邦银行、上海商业储蓄银行及台湾中小企业银行的曝险 金额占净值比重皆为0.84倍并列第一，法定的上限则为1；紧随其后的是中国信托商业银行 、华南商业银行及台湾工业银行，其曝险占净值比同样高达0.80倍；公股银行中以台湾中小 企银占比最高。 但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在第一季的曝险总额度1,485.25亿台币最高，百 分之百公营的台湾银行大陆曝险则季增97.15亿至1,439.50亿台币，暂居第二，其金额占净 值的倍数为0.57，稍高于上季的0.55。 下表为第一季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前11名（单位为百万台币） ： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 台北富邦商业银 112,357 0.84 行 上海商业储蓄银 78,403 0.84 行 台湾中小企业银 47,937 0.84 行 中国信托商业银 130,098 0.80 行 华南商业银行 100,943 0.80 台湾工业银行 20,917 0.80 日盛国际商业银 13,554 0.79 行 高雄银行 8,447 0.79 兆丰国际商业银 148,525 0.78 行 彰化商业银行 84,501 0.78 澳盛(台湾)商业 17,088 0.78 银行 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)