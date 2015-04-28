重温稿-中国金融：央行专家称没必要以直接购买新发地方债来投放货币--报载

路透北京4月28日 - 第一财经日报周二引述中国央行研究局首席经济学家马骏称，央行没必要以直接购买新发地方债的QE（量化宽松）手段来投放基础货币，对地方政府债务置换会有具体安排。

第一财经日报网站刊登对马骏专访称，中国今年将维持稳健货币政策基调，央行手中有包括定向再贷款、利率、存款准备金率和各种流动性调节工具，以维持合理的流动性，保持货币和信贷的平稳增长。

“为解决中小金融机构从央行获得流动性支持面临的高等级债券质押品不足问题，人民银行开展了信贷资产质押再抵押试点。从目前看，地方政府平台贷款暂不在质押品的考虑范围之内。”马骏说。

他并强调，对应经济下行压力，除了使用货币政策工具之外，政府还正在使用财政和结构改革等政策工具。中国政府进行宏观调控的工具箱内还有许多可用工具。

路透此前报导，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

“财政部和央行基本达成了协议，推出的时间，以及推出的力度都会超过外界的想象。根据目前的信息，是央行可以直接购买商业银行的资产，而且是各类资产。”一位不愿具名的消息人士透露。 （完）