重温稿-中国政策：严禁钢铁、水泥等行业新增产能，京津冀等地减量置换--工信部

路透北京4月28日 - 中国工业和信息化部周二称，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃行业新增产能，继续做好产能等量或减量置换工作，提出在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换。

工信部网站公布“部分产能严重过剩行业产能置换实施办法”称，产能严重过剩行业项目建设，须制定产能置换方案，实施等量或减量置换。

办法适用的部分产能严重过剩行业为：钢铁（炼钢、炼铁）、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃行业。

办法规定，京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域需置换淘汰的产能数量按不低于建设项目产能的1.25倍予以核定，其他地区实施等量置换。

同时，支持跨地区产能置换，引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中，推动形成分工合理、优势互补、各具特色的区域经济和产业发展格局。鼓励各地积极探索实施政府引导、企业自愿、市场化运作的产能置换指标交易。

工信部周二表示，中国工业经济运行基本面稳健，但受到需求增长动力不足的影响，工业下行压力不可低估，保持工业经济平稳运行仍需要付出艰巨努力。 （完）

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