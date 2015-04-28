更新版 1-台湾货币市场：短率靠向区间低位，央行冲销转趋积极

* 外资续汇入令台币续升，央行冲销转趋积极

* 跨月拆款利率靠向区间低位，拆入需求仍弱

* 票券商以拆款养短票，月底前供不应求 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 董永年

路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周二成交往区间低位靠拢。资金调度人士指出，虽然央行这两天冲销态度转趋积极，不过外资仍不断汇入。眼见月底将届，拆入需求仍低迷，拆出方只能进一步将跨月利率朝区间低位调整，以免资金滥在帐上。

交易人士表示，离月底与旬底只剩两个交易日，但拆入对手一点都不紧张，因为市场提供跨月资金的很多，有的成交利率压到只剩0.388%。一向坚持利率的大型公股银行，眼见情势不利，继昨日微幅调降0.5基点后，今日继续加码0.5基点。

〞很惨呐，都排队等央行收，幸好还蛮积极的。〞一大型金融机构调度人士说。

另一资金调度人士认为，纵然央行冲销力道不轻，但也只是把近期干预汇市的流动性收回，至于汇入的热钱，央行不可能贴给他们利息，因此货币市场的资金只会更多。

台币兑美元 周二连续第三日收升，因外资汇入及出口商抛汇。汇银人士表示，今日外资汇入力道稍放缓，加上台股收跌，及央行入市在30.5附近买汇，台币短期可能将先盘整。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%。一周拆款利率落在0.388%-0.460%，上日在0.388%-0.470%。

**短票惜售**

短票方面，票券商表示，今日资金缺口依旧偏小，由于拆款与短票利差不小，因此月底前尽量不卖票，而以拆款来养短票库存。

“若要买票，利率最高0.58%。”大型票券商交易员说。

票券商交易员指出，由于资金缺口小，因此今天与银行的交易偏少。短票市场月底前应该会维持供不应求的状况，利率则将稳在低档区。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.59%，同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.594%，前日为0.593%，成交量79亿台币，前日为73.7亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.603%，上日在0.595%，成交量22亿台币，前日为42.5亿。

台湾央行周二共发行1,886.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,872.50亿台币相较，存单发行余额增14亿。

本周央行存单到期金额为19,736.6亿台币，到期情况分别为周三4,675.5亿、周四6,380.80亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为202亿台币，累积超额准备为5,988亿台币、加计前期1%的超额准备为7,295亿台币。

**RP券少钱多**

债市附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日投信与寿险资金相当宽裕，要券热度升温，不过券源稀少现况不变，成交利率维持低位。

“快被钱淹死了，才刚浮出来。”一位票券商RP交易员说。

另一证券商交易员指出，今天有新基金进场，欲与到期的抢券，只能拨出部分券源满足双方需求。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，几持平于上日区间。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%。