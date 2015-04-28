马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因马币续扬

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透吉隆坡4月28日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至八个月低点，因马币(林吉特)继续凝聚动能，在棕榈进入产量周期较高峰之际，汇率因素助长了市场对于海外买家可能不愿入市的疑虑。
马币/美元高见3.5440，为2月9日以来最强水准，连续第三个交易日升值，使得马币计价的棕榈油期货对外国客户来说更贵。
“马币走强，以及产量估值提高的传闻，令棕榈油承压，”马来西亚一外资大宗商品经纪商交易员说。
指标7月棕榈油期货 盘中稍早触及每吨2,075马币，为9月22日以来最低水准；终场收跌0.8%至2,092马币，连五个交易日下跌。
整体成交量为67,540口，远高于通常的35,000口。
路透市场分析师王涛指出，技术图表显示棕榈油料将测试2,076马币的支撑水准，若跌破该水准将可能跌向2,039-2,060马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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