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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 18:44 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因马币续扬

路透吉隆坡4月28日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至八个月低点，因马币(林吉特)继续凝聚动能，在棕榈进入产量周期较高峰之际，汇率因素助长了市场对于海外买家可能不愿入市的疑虑。

马币/美元高见3.5440，为2月9日以来最强水准，连续第三个交易日升值，使得马币计价的棕榈油期货对外国客户来说更贵。

“马币走强，以及产量估值提高的传闻，令棕榈油承压，”马来西亚一外资大宗商品经纪商交易员说。

指标7月棕榈油期货 盘中稍早触及每吨2,075马币，为9月22日以来最低水准；终场收跌0.8%至2,092马币，连五个交易日下跌。

整体成交量为67,540口，远高于通常的35,000口。

路透市场分析师王涛指出，技术图表显示棕榈油料将测试2,076马币的支撑水准，若跌破该水准将可能跌向2,039-2,060马币。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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