版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 19:05 BJT

国际油市：亚洲燃料油粘度价差扩大，180-cst获巴基斯坦需求支撑

路透新加坡4月28日 - 亚洲180-cst与380-cst燃料油之间的粘度价差
周二扩大至两周高位，180-cst燃料油获得巴基斯坦需求支撑，价格跌速
得以小于380-cst燃料油。
    
    路透数据显示，5月掉期的粘度价差每吨扩大1.25美元，达到每吨12.
50美元。为逾两个月来最大增幅。
    
    交易商称，Pakistan State Oil(PSO)将进口15批6,5000吨180-cst燃
料油船货。
    
    Bakri Trading将向PSO出售五批船货，维多及Nimex各出售三批，Swi
ss Singapore出售两批，中石油及Gulf Petrochem各出售一批。售价为较
中东报价升水每吨17.30及22.98美元。
    
    路透数据显示，180-cst的6月及7月掉期价差周二持续扩大至每吨5.2
5美元。
    
    未传出现货交易成交。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    


 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐