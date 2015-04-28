国际油市：亚洲燃料油粘度价差扩大，180-cst获巴基斯坦需求支撑

路透新加坡4月28日 - 亚洲180-cst与380-cst燃料油之间的粘度价差 周二扩大至两周高位，180-cst燃料油获得巴基斯坦需求支撑，价格跌速 得以小于380-cst燃料油。 路透数据显示，5月掉期的粘度价差每吨扩大1.25美元，达到每吨12. 50美元。为逾两个月来最大增幅。 交易商称，Pakistan State Oil(PSO)将进口15批6,5000吨180-cst燃 料油船货。 Bakri Trading将向PSO出售五批船货，维多及Nimex各出售三批，Swi ss Singapore出售两批，中石油及Gulf Petrochem各出售一批。售价为较 中东报价升水每吨17.30及22.98美元。 路透数据显示，180-cst的6月及7月掉期价差周二持续扩大至每吨5.2 5美元。 未传出现货交易成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)