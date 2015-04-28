国际油市：亚洲燃料油粘度价差扩大，180-cst获巴基斯坦需求支撑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡4月28日 - 亚洲180-cst与380-cst燃料油之间的粘度价差 周二扩大至两周高位，180-cst燃料油获得巴基斯坦需求支撑，价格跌速 得以小于380-cst燃料油。 路透数据显示，5月掉期的粘度价差每吨扩大1.25美元，达到每吨12. 50美元。为逾两个月来最大增幅。 交易商称，Pakistan State Oil(PSO)将进口15批6,5000吨180-cst燃 料油船货。 Bakri Trading将向PSO出售五批船货，维多及Nimex各出售三批，Swi ss Singapore出售两批，中石油及Gulf Petrochem各出售一批。售价为较 中东报价升水每吨17.30及22.98美元。 路透数据显示，180-cst的6月及7月掉期价差周二持续扩大至每吨5.2 5美元。 未传出现货交易成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。