国际油市：亚洲航煤价差扩大，因预期供应增加

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡4月28日 - 亚洲航煤即期和远月价差周二扩大，因预期随 着炼厂结束维修而复工，供应将会增加。 路透数据显示，5月/6月跨月价差扩大0.06美元至每桶负0.63美元。 中国航油继续寻购低于通常水准的5-6月航煤。 中国航油在最新标购中寻求购买最高达110万桶航煤，较该公司先前 求购的数量低了30万桶。 交易商称中国已提升航煤产量，并把更多船货转向国内市场，进而降 低进口。 亚洲柴油后市似乎也相当疲弱，马来西亚国家石油公司(Petronas)求 售更多5月船期的含硫量500ppm柴油。 新加坡现货市场上，一笔柴油交易成交，无航煤交易。 P66出售200,000桶含硫量10ppm柴油给维多公司，5月13-17日装运， 较5月12-18日新加坡报价均价每桶升水1.40美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。