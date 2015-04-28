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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 19:06 BJT

国际油市：亚洲航煤价差扩大，因预期供应增加

路透新加坡4月28日 - 亚洲航煤即期和远月价差周二扩大，因预期随
着炼厂结束维修而复工，供应将会增加。
    
    路透数据显示，5月/6月跨月价差扩大0.06美元至每桶负0.63美元。
    
    中国航油继续寻购低于通常水准的5-6月航煤。
    
    中国航油在最新标购中寻求购买最高达110万桶航煤，较该公司先前
求购的数量低了30万桶。
    
    交易商称中国已提升航煤产量，并把更多船货转向国内市场，进而降
低进口。
    
    亚洲柴油后市似乎也相当疲弱，马来西亚国家石油公司(Petronas)求
售更多5月船期的含硫量500ppm柴油。
    
    新加坡现货市场上，一笔柴油交易成交，无航煤交易。
    
    P66出售200,000桶含硫量10ppm柴油给维多公司，5月13-17日装运，
较5月12-18日新加坡报价均价每桶升水1.40美元。(完)
        
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
    NYMEX主力合约             伦敦布兰特主力合约       <L
COc1>
    亚洲燃料油            亚洲柴油              [MDIS
/ACN]
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-CMN]
    产油国官方售价英文原文   

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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