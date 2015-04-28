国际油市：亚洲航煤价差扩大，因预期供应增加

路透新加坡4月28日 - 亚洲航煤即期和远月价差周二扩大，因预期随 着炼厂结束维修而复工，供应将会增加。 路透数据显示，5月/6月跨月价差扩大0.06美元至每桶负0.63美元。 中国航油继续寻购低于通常水准的5-6月航煤。 中国航油在最新标购中寻求购买最高达110万桶航煤，较该公司先前 求购的数量低了30万桶。 交易商称中国已提升航煤产量，并把更多船货转向国内市场，进而降 低进口。 亚洲柴油后市似乎也相当疲弱，马来西亚国家石油公司(Petronas)求 售更多5月船期的含硫量500ppm柴油。 新加坡现货市场上，一笔柴油交易成交，无航煤交易。 P66出售200,000桶含硫量10ppm柴油给维多公司，5月13-17日装运， 较5月12-18日新加坡报价均价每桶升水1.40美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)