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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 19:07 BJT

全球贵金属：4月27日SPDR黄金持仓下滑，iShares白银持仓上扬

路透4月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五减少0
.44%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量增加0.44%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
    
    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期          变动    增减
    SPDR       23,761,675.7   4月27日    23,867,202.4   4月24日   -105,526.7  -0.44%
    iShares   330,636,986.7   4月27日   329,202,824.7   4月24日  1,434,162.0   0.44%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
    
      
      
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 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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