中国经济：6月底前开展降低部分日用品进口关税试点以促消费--国务院

路透北京4月28日 - 中国国务院周二部署完善消费品进出口相关政策，对国内消费者需求大的部分国外日用消费品，于今年6月底前开展降低进口关税试点，逐步扩大降税商品范围，以此扩大国内消费需求，丰富国内消费者购物选择。

中国政府网援引国务院常务会议报导，在促消费方面，会议还提出结合税制改革，完善服饰、化妆品等大众消费品的消费税政策，统筹调整征税范围、税率和征收环节。

还要增设和恢复口岸进境免税店，合理扩大免税品种，增加一定数量的免税购物额，方便国内消费者在境内购买国外产品，并进一步推进境外旅客购物通关和退税便利化，加快推进中国产品品牌提升工程，支持实体店发展，实现线上线下互动。

会议还提出加快推进成品油质量升级国家专项行动，力争提前完成成品油质量升级任务，将2016年1月起供应国五标准车用汽柴油的区域，从原定的京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市扩大到整个东部地区11个省市全境。

将全国供应国五标准车用汽柴油的时间由原定的2018年1月，提前至2017年1月，增加高标准普通柴油供应，分别从2017年7月和2018年1月起，在全国全面供应国四、国五标准普通柴油。

为完成上述任务，炼油企业将增加技改投资约680亿元，可以进一步带动装备等相关行业有效投资和生产。