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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 21:36 BJT

美国热股：苹果季度业绩好于预期，盘初股价上扬

路透4月28日 - 苹果 公布的营收和获利好于预期，受益于iPhone销售增长，尤其是在中国市场，但公司没有提供Apple Watch的销售数据。

该公司股价周二盘初升约0.6%，周一收报132.65美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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