美国热股：默克第一季获利优于预期，股价盘初劲扬逾5%

路透4月28日 - 美国制药大厂默克(Merck) 调高经调整的2015年获利预估，并公布在Januvia糖尿病药品和动物保健产品销售的帮助下，第一季营收和获利好于预期。

据默克公布的初步结果，该公司的糖尿病药品Januvia达成了等待已久的心脏安全研究主要目标，可能得以去除其最大产品的不确定性阴霾。

该公司股价周二盘初劲扬逾5%，周一收报57.1美元。(完)