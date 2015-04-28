亚洲橡胶：TOCOM期胶升至七周高点，续追随沪胶涨势

路透东京4月28日 - 指标东京期胶周二连续第二个交易日上涨并升至七周高点，追随基金买盘带动的沪胶涨势。但日本公共假期前的获利了结在尾盘抑制了涨幅。

东京工业品交易所(TOCOM)10月期胶 <0#2JRU:>收高3.3日圆或1.5%，报每公斤216.7日圆。盘中稍早升至218.1日圆，为3月5日以来最高。

“上海期胶受到基金的积极买盘拉抬。TOCOM就随之而涨。”东京一不愿具名的交易员说。

“这些基金显然是新来的，市场人士臆测他们是拿在上海股市涨势中赚得的资金买进期胶。”他并称。

上海期交所主力9月期胶合约 升445元人民币，收报每吨14,280元。盘中稍早触及14,580元，为去年8月以来高点。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤143.1美分，跌0.7美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校蔡美珍)