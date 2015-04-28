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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 21:37 BJT

美国热股：时代华纳有线传有意与Charter磋商合并，前者盘初小涨

路透4月28日 - 据知情人士称，继Comcast Corp 未能以450亿美元收购时代华纳有线 后，时代华纳有线有意与Charter Communications 展开合并磋商。

时代华纳有线股价周二盘初小涨约0.3%，上日收报156.37美元。

Charter Communications盘初则在平盘附近，上日收报182.96美元。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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