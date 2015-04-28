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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 20:30 BJT

东南亚股市：下跌且外资卖超，静待美联储会议登场

涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   422.98    -1.64   -0.39   +2.97   410.77
    新加坡                   3495.09   -20.76   -0.59   +3.86  3365.15
    马来西亚                  1855.06    -4.52   -0.24   +5.33  1761.25
    泰国                      1531.53   -17.30   -1.12   +2.26  1497.67
    印尼                      5242.16    -3.29   -0.06   +0.29  5226.95
    菲律宾                     7886.57   -71.50   -0.90   +9.07  7230.57
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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