美股业绩：福特第一季获利低于市场预期，2015年获利预估不变

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透密西根4月28日 - 福特汽车 周二公布第一季获利，低于分析师预期，受到致力于增产新改款的F-150皮卡车影响，福特的北美汽车销量下滑，在南美市场则出现亏损。
福特维持2015年全年税前获利预估不变，预估为85-95亿美元。
福特调高北美营业利润率预估至8.5-9.5%，先前预估为8-9%，但也强调南美业务情况恶化。
“南美的外部环境与几个月前相比已有所恶化，”福特财务长Bob Shanks向记者表示。
福特第一季净利下滑7%至9.24亿美元，合每股0.23美元，上年同期为9.89亿美元，每股0.24美元。参与汤森路透I/B/E/S调查的分析师原预估每股盈余0.26美元。
营收下滑5.6%，至339亿美元，符合分析师预估。
福特表示，每股盈余低于预估的0.03美元落差中，有0.02美元是因为税率高于分析师预估。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-