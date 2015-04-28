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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 20:41 BJT

美股业绩：福特第一季获利低于市场预期，2015年获利预估不变

路透密西根4月28日 - 福特汽车 周二公布第一季获利，低于分析师预期，受到致力于增产新改款的F-150皮卡车影响，福特的北美汽车销量下滑，在南美市场则出现亏损。

福特维持2015年全年税前获利预估不变，预估为85-95亿美元。

福特调高北美营业利润率预估至8.5-9.5%，先前预估为8-9%，但也强调南美业务情况恶化。

“南美的外部环境与几个月前相比已有所恶化，”福特财务长Bob Shanks向记者表示。

福特第一季净利下滑7%至9.24亿美元，合每股0.23美元，上年同期为9.89亿美元，每股0.24美元。参与汤森路透I/B/E/S调查的分析师原预估每股盈余0.26美元。

营收下滑5.6%，至339亿美元，符合分析师预估。

福特表示，每股盈余低于预估的0.03美元落差中，有0.02美元是因为税率高于分析师预估。(完)

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