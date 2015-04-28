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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 21:42 BJT

美国热股：福特汽车第一季获利低于预期，股价盘初小涨

路透4月28日 - 福特汽车 周二盘前公布第一季获利低于分析师预期，受到致力于增产新改款的F-150皮卡车影响，福特的北美汽车销量下滑，在南美市场则出现亏损。

福特周二盘初上涨约0.7%，周一收报15.9美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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