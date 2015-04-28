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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 21:11 BJT

加拿大经济：油价下跌冲击较预期迅速，但未大于预期--央行总裁

路透渥太华4月28日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二称：

* 油价与加元汇率之间存在无可否认的关连

* 油价下跌的正面影响只会逐渐显现

* 油价冲击的负面影响会立即打击到某些领域

* 重申预期经济成长率将在第二季局部反弹，之后将有高于趋势的成长率

* 尽管就业市场改善，企业在新投资及聘雇意愿方面仍然保守(完)

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