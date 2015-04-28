加拿大经济：油价下跌冲击较预期迅速，但未大于预期--央行总裁

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透渥太华4月28日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二称：
* 油价与加元汇率之间存在无可否认的关连
* 油价下跌的正面影响只会逐渐显现
* 油价冲击的负面影响会立即打击到某些领域
* 重申预期经济成长率将在第二季局部反弹，之后将有高于趋势的成长率
* 尽管就业市场改善，企业在新投资及聘雇意愿方面仍然保守(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。