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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 21:29 BJT

国际油市：汽油裂解价差续扬，台塑石化标购石脑油

路透新加坡4月28日 - 受助于新加坡现货市场七批船货交易，亚洲汽油裂解价差周二升至每桶14.88美元，为第五日上扬，并创去年7月15日以来最高。

这是2014年4月17日以来单日船货交易最大数量，裂解价差则创两个多月来最长连涨纪录。

交易商将这波牛市归功于夏季需求高峰及6月即将进入伊斯兰教斋月。近来炼厂进入维修季，也减少了供应。

汽油持坚、需求稳定及液化石油气(LPG)缺货，使石脑油获得支撑，裂解价差达到近两周高位每吨106.60美元。

韩国Lotte Chemical寻求采购两批6月上半月船货，C&F价格分别为较日本报价每吨高出7.75美元及8.75美元。

台塑石化亦在市场标购6月上半月运至台湾麦寮的石脑油，4月29日结束招标。

汽油现货交易七笔，石脑油无交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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