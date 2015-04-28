国际油市：汽油裂解价差续扬，台塑石化标购石脑油

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡4月28日 - 受助于新加坡现货市场七批船货交易，亚洲汽油裂解价差周二升至每桶14.88美元，为第五日上扬，并创去年7月15日以来最高。
这是2014年4月17日以来单日船货交易最大数量，裂解价差则创两个多月来最长连涨纪录。
交易商将这波牛市归功于夏季需求高峰及6月即将进入伊斯兰教斋月。近来炼厂进入维修季，也减少了供应。
汽油持坚、需求稳定及液化石油气(LPG)缺货，使石脑油获得支撑，裂解价差达到近两周高位每吨106.60美元。
韩国Lotte Chemical寻求采购两批6月上半月船货，C&F价格分别为较日本报价每吨高出7.75美元及8.75美元。
台塑石化亦在市场标购6月上半月运至台湾麦寮的石脑油，4月29日结束招标。
汽油现货交易七笔，石脑油无交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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