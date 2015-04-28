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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 21:40 BJT

美国股市：盘初近持平，因多家企业财报欠佳抵消苹果业绩利好

路透纽约4月28日 - 美国股市周二开在平盘附近，因一连串令人失望的企业财报，抵消苹果公司 上日公布强劲财报的利好。

道琼工业指数 盘初上涨41.9点，或0.23%，报18,079.87点；标普500指数 升0.83点，或0.04%，报2,109.75点；Nasdaq综合股价指数 涨0.70点，或0.01%，报5,060.95点。(完)

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