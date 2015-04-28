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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 23:36 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.245%，投标倍数为4.11

路透华盛顿4月28日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.245 中值 0.240 低值 0.220 投资 0.250 价格/得标 价格 99.752278 高值得标比率 87.53% 投标倍数 4.11 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,390,800 总投标 102,718,554,800 竞争性投标得标 24,491,123,000 非竞争性投标得标 133,267,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/30 到期日 2016/04/28 CUSIP码 912796GH6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 母红; 审校 李军)

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