版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 01:04 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.380%，投标倍数为2.56

路透华盛顿4月28日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果
如下：

  收益率(%)
  高值          1.380
  中值          1.348
  低值          1.290

  价格/得标
  价格          99.975923
  高值得标比率  71.87%
  投标倍数      2.56

  投标及得标数量(单位:美元)
  总得标              35,000,065,700
  总投标    　        89,442,634,200
  竞争性投标得标      34,964,631,500
  非竞争性投标得标        35,434,200
  FED附加                128,031,700 
  初级市场交易商投标  59,912,000,000
  初级市场交易商得标  11,617,699,500
  直接投标             6,110,000,000
  直接投标得标         1,949,000,000
  间接投标            23,385,200,000
  间接投标得标        21,397,932,000

  发行细节
  发行日   2015/04/30
  到期日   2020/04/30
  CUSIP码  912828K58

  CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

  浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导
请点选 
    
  
 (编译 李军; 审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐