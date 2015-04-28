表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.380%，投标倍数为2.56

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透华盛顿4月28日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果 如下： 收益率(%) 高值 1.380 中值 1.348 低值 1.290 价格/得标 价格 99.975923 高值得标比率 71.87% 投标倍数 2.56 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,065,700 总投标 89,442,634,200 竞争性投标得标 34,964,631,500 非竞争性投标得标 35,434,200 FED附加 128,031,700 初级市场交易商投标 59,912,000,000 初级市场交易商得标 11,617,699,500 直接投标 6,110,000,000 直接投标得标 1,949,000,000 间接投标 23,385,200,000 间接投标得标 21,397,932,000 发行细节 发行日 2015/04/30 到期日 2020/04/30 CUSIP码 912828K58 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导 请点选 (编译 李军; 审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。