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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 04:44 BJT

国际油市：美国最近一周原油库存增加420万桶，库欣库存今年首次减少-API

路透纽约4月28日 - 美国石油协会(API)周二公布，上周库欣库存今年首次减少。

API公布，美国截至4月24日当周原油库存增加420万桶，至4.854亿桶。市场预估为增加230万桶。库欣库存减少16.2万桶。

API还公布，美国最近一周汽油库存增加40.8万桶，预估为增加20万桶，馏分油库存增加74.6万桶，市场预估为增加120万桶。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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