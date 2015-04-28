国际油市：美国最近一周原油库存增加420万桶，库欣库存今年首次减少-API

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约4月28日 - 美国石油协会(API)周二公布，上周库欣库存今年首次减少。
API公布，美国截至4月24日当周原油库存增加420万桶，至4.854亿桶。市场预估为增加230万桶。库欣库存减少16.2万桶。
API还公布，美国最近一周汽油库存增加40.8万桶，预估为增加20万桶，馏分油库存增加74.6万桶，市场预估为增加120万桶。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。