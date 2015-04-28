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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.22 +0.19 +0.47 2050840

搜狐 67.97 +0.32 +0.47 815367

网易 123.73 +0.47 +0.38 348957

百度 219.19 -1.27 -0.58 2435952

台湾

台湾积体电路 25.01 -0.40 -1.57 3416555

联电 2.40 -0.05 -2.04 201017

日月光 7.33 -0.18 -2.40 429779

硅品精密 8.22 -0.27 -3.18 1344884

和信超媒体 0.87 -0.05 -5.45 158026

友达 5.19 -0.03 -0.57 441533

中华电信 32.33 -0.12 -0.37 50927

台湾国际航电 47.49 +1.06 +2.28 2314374

香港

中国移动 74.09 -0.84 -1.12 203949

中国联通 19.80 +0.21 +1.07 178850

中国电信 76.91 -1.02 -1.31 14207

中芯国际 5.49 +0.00 +0.00 5586

电讯盈科 6.68 +0.14 +2.14 503

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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