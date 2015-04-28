《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月28日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 40.22 +0.19 +0.47 2050840
搜狐 67.97 +0.32 +0.47 815367
网易 123.73 +0.47 +0.38 348957
百度 219.19 -1.27 -0.58 2435952
台湾
台湾积体电路 25.01 -0.40 -1.57 3416555
联电 2.40 -0.05 -2.04 201017
日月光 7.33 -0.18 -2.40 429779
硅品精密 8.22 -0.27 -3.18 1344884
和信超媒体 0.87 -0.05 -5.45 158026
友达 5.19 -0.03 -0.57 441533
中华电信 32.33 -0.12 -0.37 50927
台湾国际航电 47.49 +1.06 +2.28 2314374
香港
中国移动 74.09 -0.84 -1.12 203949
中国联通 19.80 +0.21 +1.07 178850
中国电信 76.91 -1.02 -1.31 14207
中芯国际 5.49 +0.00 +0.00 5586
电讯盈科 6.68 +0.14 +2.14 503
(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。