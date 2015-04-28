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市场报道 | 2015年 4月 29日 星期三 06:15 BJT

《美国重要政经日程》--4月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部(USDA)公布一周全球稻米价格

1230 - 商务部公布美国第一季国内生产总值(GDP)初值

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售指数

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量

1530 - 财政部标售两年期浮动利率债券

1700 - 财政部标售七年期公债

1800 - 联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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