《综述》希腊总理相信两周内能够达成债务协议，威胁举行公投

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚称，将瓦鲁法基斯不参与谈判可能会取得一定效果，但希腊政府仍面临艰难抉择。

“他(齐普拉斯)在营造一些紧张氛围，这样肯定有助于谈判，但并不能改变实质。希腊政府...必须最终作出深度改革决策，以推动本国经济回到正轨，”诺亚称。

欧盟执委会女发言人表示，谈判已较上周五瓦鲁法基斯与欧元区财长里加会晤闹僵时有所进步。

齐普拉斯指责前任政府及欧洲某些团体，在他上任时给他的政府挖下“陷阱”。

“他们从谈判失败前景中寻求快乐，”齐普拉斯表示。“我们接手的是一个处于财务窒息状态的国家。”

希腊议会定于周二稍晚就重启国有电视台ERT举行投票。这是一项具有象征性意义的行动。ERT由前任政府应欧盟和IMF债权人要求关闭，至今已接近两年时间，2,000多名员工悉数被裁。