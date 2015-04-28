《综述》希腊总理相信两周内能够达成债务协议，威胁举行公投

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚称，将瓦鲁法基斯不参与谈判可能会取得一定效果，但希腊政府仍面临艰难抉择。
“他(齐普拉斯)在营造一些紧张氛围，这样肯定有助于谈判，但并不能改变实质。希腊政府...必须最终作出深度改革决策，以推动本国经济回到正轨，”诺亚称。
欧盟执委会女发言人表示，谈判已较上周五瓦鲁法基斯与欧元区财长里加会晤闹僵时有所进步。
齐普拉斯指责前任政府及欧洲某些团体，在他上任时给他的政府挖下“陷阱”。
“他们从谈判失败前景中寻求快乐，”齐普拉斯表示。“我们接手的是一个处于财务窒息状态的国家。”
希腊议会定于周二稍晚就重启国有电视台ERT举行投票。这是一项具有象征性意义的行动。ERT由前任政府应欧盟和IMF债权人要求关闭，至今已接近两年时间，2,000多名员工悉数被裁。
员工将再度获聘--包括交响乐队在内--但齐普拉斯的激进左翼联盟党已承诺，ERT将与另外一家电视台合并，不会为政府预算添负担。(完) (编译 许娜/汪红英/王丽鑫/李爽/刘秀红；审校 张荻/孙茉莉)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。