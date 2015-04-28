美国个股：苹果第二财季表现亮眼，缓解投资者对公司增长担忧

汤森路透StarMine估计，苹果的市场隐含五年EPS增长率是10.5%，而StarMine自己计算的增幅是13%。后者在计算时会对预估较精准的分析师赋予更高权重。

分析师注意到苹果执行长库克的谈论，他称仅有约五分之一的iPhone活跃用户升级到使用公司的最新产品。

他们说，这表示潜在成长空间还很大。

摩根士丹利分析师估计，目前iPhone用户约有4.25亿，推测其中有超过一半的人可能在年底前更新换代。

许多分析师称，到年底时可能至少有5亿部iPhone在使用，部分归因于有更多使用谷歌 安卓系统智能手机的用户改用iPhone 6和6 Plus。(完)