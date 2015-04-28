美国个股：苹果第二财季表现亮眼，缓解投资者对公司增长担忧

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
汤森路透StarMine估计，苹果的市场隐含五年EPS增长率是10.5%，而StarMine自己计算的增幅是13%。后者在计算时会对预估较精准的分析师赋予更高权重。
分析师注意到苹果执行长库克的谈论，他称仅有约五分之一的iPhone活跃用户升级到使用公司的最新产品。
他们说，这表示潜在成长空间还很大。
摩根士丹利分析师估计，目前iPhone用户约有4.25亿，推测其中有超过一半的人可能在年底前更新换代。
许多分析师称，到年底时可能至少有5亿部iPhone在使用，部分归因于有更多使用谷歌 安卓系统智能手机的用户改用iPhone 6和6 Plus。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。