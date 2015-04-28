全球贸易：欧盟将针对从五国进口的取向电工钢征收反倾销税

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
欧盟上月对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。
欧洲钢铁生产商协会称，尽管欧元汇率下滑，以及欧洲需求有缓慢增加，但欧洲生产商仍不得不应对进口的大量增加，尤其是来自亚洲，特别是中国的进口。
该协会称，中国2014年钢铁总出口量创纪录高点至9,300万吨，相当于整个欧盟60%的钢铁消费。
Jefferies钢铁业分析师Seth Rosenfeld称，GOES进口仅占到2014年欧盟所有钢铁进口的1.5%左右，非常小众化的产品使得其对欧洲钢铁商获利仅会造成有限影响。(完)
(编译 汪红英/王丽鑫/孙茉莉; 审校 郑茵/许娜/戴素萍)
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