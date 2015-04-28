全球贸易：欧盟将针对从五国进口的取向电工钢征收反倾销税

欧盟上月对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。

欧洲钢铁生产商协会称，尽管欧元汇率下滑，以及欧洲需求有缓慢增加，但欧洲生产商仍不得不应对进口的大量增加，尤其是来自亚洲，特别是中国的进口。

该协会称，中国2014年钢铁总出口量创纪录高点至9,300万吨，相当于整个欧盟60%的钢铁消费。

Jefferies钢铁业分析师Seth Rosenfeld称，GOES进口仅占到2014年欧盟所有钢铁进口的1.5%左右，非常小众化的产品使得其对欧洲钢铁商获利仅会造成有限影响。(完)