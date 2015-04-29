金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透4月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.13%或1.39点，报1,067.01点。
中国股市：沪综指放量收跌逾1%，中小盘股调整引发投资者忧虑
中国汇市：人民币收创逾一个月最大单日涨幅，疑似央行入市干预
香港股市：收平盘，中石油和中石化等石油类股下滑
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巴西股市：指标Bovespa指数 收高0.5%，报55,812.03点。
巴西汇市：雷亚尔领涨拉美货币，因市场预期美联储决策者将暗示，他们可能仍然不急于升息。反观巴西料在周三收盘后大幅调升基准利率。雷亚尔兑美元 劲扬1.1%，升穿2.9关口，为近两个月来首次。雷亚尔自3月19日低点已上涨了约14%。
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南非股市：从纪录高位回落，基金公司Coronation Fund Managers公布第一季获利下滑，但铁矿石厂商股价逆势上扬。Coronation股价重挫8.8%至96兰特，创六年最大跌幅，此前该基金公司公布季度获利最多将下滑15%。指标Top-40指数 跌0.42%至48,758点，大盘All-share股指 收低0.27%，报55,039点。
南非汇市：兰特攀升至三周高位，因希腊在债务磋商中作出妥协
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印度股市：上涨约1%，从前日触及的三个月半月收盘低点反弹，ICICI银行等蓝筹股在寻求价值的投资买盘带动下上扬。指标BSE指数 收高0.81%，报27,396.38点；NSE指数 收高0.87%，报8,285.60点。
印度汇市：卢比兑美元 收高，报63.1450/1550，美元在美联储即将召开政策会议前走软，卢比周一收报63.48/49。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.68%，报1,029.710点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.09%，报561.50点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.83%至51.546卢布；卢布兑欧元 跌0.05%至56.661卢布。(完) (整理 白云; 审校 龚芳)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开