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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:18 BJT

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览

路透4月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.13%或1.39点，报1,067.01点。

中国股市：沪综指放量收跌逾1%，中小盘股调整引发投资者忧虑

中国汇市：人民币收创逾一个月最大单日涨幅，疑似央行入市干预

香港股市：收平盘，中石油和中石化等石油类股下滑

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巴西股市：指标Bovespa指数 收高0.5%，报55,812.03点。

　　巴西汇市：雷亚尔领涨拉美货币，因市场预期美联储决策者将暗示，他们可能仍然不急于升息。反观巴西料在周三收盘后大幅调升基准利率。雷亚尔兑美元 劲扬1.1%，升穿2.9关口，为近两个月来首次。雷亚尔自3月19日低点已上涨了约14%。

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南非股市：从纪录高位回落，基金公司Coronation Fund Managers公布第一季获利下滑，但铁矿石厂商股价逆势上扬。Coronation股价重挫8.8%至96兰特，创六年最大跌幅，此前该基金公司公布季度获利最多将下滑15%。指标Top-40指数 跌0.42%至48,758点，大盘All-share股指 收低0.27%，报55,039点。

南非汇市：兰特攀升至三周高位，因希腊在债务磋商中作出妥协

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印度股市：上涨约1%，从前日触及的三个月半月收盘低点反弹，ICICI银行等蓝筹股在寻求价值的投资买盘带动下上扬。指标BSE指数 收高0.81%，报27,396.38点；NSE指数 收高0.87%，报8,285.60点。

印度汇市：卢比兑美元 收高，报63.1450/1550，美元在美联储即将召开政策会议前走软，卢比周一收报63.48/49。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.68%，报1,029.710点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.09%，报561.50点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.83%至51.546卢布；卢布兑欧元 跌0.05%至56.661卢布。(完) (整理 白云; 审校 龚芳)

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