版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 07:17 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元强劲涨势暂停，前支撑位成为阻力位

2300GMT
    
    * 澳元兑美元升穿并收在0.8295/0.7534跌势61.8%回档位0.8003上方
    * 下一道阻力位在0.8035左右，该点位是1月初时的双底支撑
    * 升破0.8040目标后，则上看0.8285/95的关键阻力位
    * 0.9505/0.7534跌势的38.2%回档位和2015年高位均为0.8285/95
    * 目前支撑位在0.7940附近(完)
          
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 李爽  审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐