《汇市简讯》澳元兑美元强劲涨势暂停，前支撑位成为阻力位

2300GMT * 澳元兑美元升穿并收在0.8295/0.7534跌势61.8%回档位0.8003上方 * 下一道阻力位在0.8035左右，该点位是1月初时的双底支撑 * 升破0.8040目标后，则上看0.8285/95的关键阻力位 * 0.9505/0.7534跌势的38.2%回档位和2015年高位均为0.8285/95 * 目前支撑位在0.7940附近(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张荻)