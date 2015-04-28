全球金市：中国购买疲软，打压第一季黄金实货需求下滑9%--GFMS季报

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
印度第一季珠宝消费增加2%，但中国、土耳其、北美和中东的珠宝消费疲软导致全球珠宝购买量减少近7%。
印度的黄金投资需求大减31%至2009年以来最疲弱水平，不过GFMS称，它预计今年全年不会呈现这样的趋势。“尽管第一季降雨很大，不利于黄金需求，但我们依然预计印度今年的黄金购买量将稳健。”
全球金币和金条的整体投资需求减少17%，录得2009年以来最疲弱的第一季水平。
美国一季度实货黄金需求也降至2007年以来当季最低水平。第一季各大央行的购金量也减少至90吨，上年同期为124吨。
整体实货黄金需求减少9%至990吨。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。