全球金市：中国购买疲软，打压第一季黄金实货需求下滑9%--GFMS季报

印度第一季珠宝消费增加2%，但中国、土耳其、北美和中东的珠宝消费疲软导致全球珠宝购买量减少近7%。

印度的黄金投资需求大减31%至2009年以来最疲弱水平，不过GFMS称，它预计今年全年不会呈现这样的趋势。“尽管第一季降雨很大，不利于黄金需求，但我们依然预计印度今年的黄金购买量将稳健。”

全球金币和金条的整体投资需求减少17%，录得2009年以来最疲弱的第一季水平。

美国一季度实货黄金需求也降至2007年以来当季最低水平。第一季各大央行的购金量也减少至90吨，上年同期为124吨。