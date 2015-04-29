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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:06 BJT

全球金市：中国购买疲软，打压第一季黄金实货需求下滑9%--GFMS季报

GFMS重申对2015年黄金均价的预估为每盎司1,170美元，2016年价格预估为1,250美元。

黄金周二交投在1,200美元略上方。

“金价接下来的走势将可能是存在竞争关系的资产类别进行复杂角力的结果，”GFMS研究主管Rhona O'Connell称，“短期内，金价仍将承受一些压力，但任何跌向1,100美元的走势，都将受到需求面反应增强的制约。”

“进一步看，美国首次升息时间若能澄清，将在一定程度上消除市场的不确定性，并可能引发金价开启一波持久但温和的多头行情。”(完) (编译 王丽鑫/白云/王兴亚；审校 戴素萍/张荻)

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