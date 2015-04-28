韩股业绩：三星电子第一季营业利润同比下降29.6%，仍为三个季度来最佳

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透首尔4月29日 - 韩国科技巨擘三星电子 周三公布，1-3月营业利润较上年同期下降29.6%，符合公司之前的初估，仍为三个季度来最佳业绩，因强劲的芯片部门营收抵销了移动部门疲软的影响。
三星在财报中公布，第一季营业利润达6万亿韩元(56.4亿美元)，初估为5.9万亿韩元。
移动部门获利下降至2.74万亿韩元，远远低于上年同期的6.43万亿；不过比起前一季仍取得增长，得益于公司在主要市场新推出中档产品。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。