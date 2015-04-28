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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 07:54 BJT

韩股业绩：三星电子第一季营业利润同比下降29.6%，仍为三个季度来最佳

路透首尔4月29日 - 韩国科技巨擘三星电子 周三公布，1-3月营业利润较上年同期下降29.6%，符合公司之前的初估，仍为三个季度来最佳业绩，因强劲的芯片部门营收抵销了移动部门疲软的影响。

三星在财报中公布，第一季营业利润达6万亿韩元(56.4亿美元)，初估为5.9万亿韩元。

移动部门获利下降至2.74万亿韩元，远远低于上年同期的6.43万亿；不过比起前一季仍取得增长，得益于公司在主要市场新推出中档产品。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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