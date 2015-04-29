《焦点》中国开放银行卡市场，万事达卡或因与银联走得近而抢占先机

执行长Ajay Banga去年曾表示，在中国新发行的联名卡中有超过90%是万事达卡。

巴克莱分析师估计，银联卡消费金额每变动1%，就可使万事达卡的每股盈余(EPS)增加0.03-0.06美元，Visa卡则提高0.02-0.04美元。

“由于万事达卡的起步基数较小，未来几年在中国的累加式增长所带来的经济效益可能比Visa更大，”Peller说。

不论是万事达卡还是Visa卡，都有很大的机会。

根据行业出版刊物Nilson Report，去年银联卡交易额增长最多。每价值100美元的刷卡金额就有38美元使用银联卡，Visa卡为37美元，万事达卡为18美元。

Visa卡和万事达卡均表示，正在等待监管规定将如何落实的细节。(完)