中港个股：民生银行子公司拟斥资50-75亿港元认购华富国际增发股份

路透上海4月29日 - 中国全国股份制银行--民生银行 周二晚间公告称，全资子公司民生商银国际周一已与华富国际 签署谅解备忘录，拟斥资50-75亿港元认购华富国际增发股份，之后拟发起要约收购。

公告称，在双方签署正式协议及有关先决条件达成后，民银国际拟按认购价每股0.565港元认购88-133亿股华富股份，相当于华富国际扩大后股本不少于86.10%-90.35%。

若这项认购事项落实，民银国际持股超过30%，按规定需提出强制性要约。民银国际将以现金收购华富国际所有已发行股份、购股权及认股权证，要约价为每股1.38港元。民银国际拟在可能强制要约完成后维持华富国际在香港联交所的上市地位。

目前双方尚未签署任何正式协议，签定正式认购协议需获双方公司的内部批准，同时该收购尚需获得多个批准和授权，例如中国及香港有关监管机构的审批。