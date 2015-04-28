中港个股：民生银行子公司拟斥资50-75亿港元认购华富国际增发股份

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透上海4月29日 - 中国全国股份制银行--民生银行 周二晚间公告称，全资子公司民生商银国际周一已与华富国际 签署谅解备忘录，拟斥资50-75亿港元认购华富国际增发股份，之后拟发起要约收购。
公告称，在双方签署正式协议及有关先决条件达成后，民银国际拟按认购价每股0.565港元认购88-133亿股华富股份，相当于华富国际扩大后股本不少于86.10%-90.35%。
若这项认购事项落实，民银国际持股超过30%，按规定需提出强制性要约。民银国际将以现金收购华富国际所有已发行股份、购股权及认股权证，要约价为每股1.38港元。民银国际拟在可能强制要约完成后维持华富国际在香港联交所的上市地位。
目前双方尚未签署任何正式协议，签定正式认购协议需获双方公司的内部批准，同时该收购尚需获得多个批准和授权，例如中国及香港有关监管机构的审批。
华富国际及其子公司目前主要从事证券、期货及期权的委托交易服务、证券配售及包销、保险经纪及财富管理、基金管理等。华富国际周一和周二因等待发布内幕消息而停牌两日，上周五收报1.17港元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。