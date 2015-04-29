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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 09:25 BJT

《焦点》美国企业派息及回购热情不减，投资者可望获得1万亿美元实惠--高盛

**回购不是万灵药**

增加回购可能刺激股价延续上涨，或者至少在企业大力买回股票时给股价撑底。根据Birinyi Associates的数据，截止4月24日，已宣布的回购计划规模达到3,370亿美元，远高于上年同期的2,510亿美元，显示企业回购并未放缓。

但随着回购增加，投资人可能想克制自己别去追进那些拥有庞大回购计划的公司股票。高盛指出，有鉴于股价的较高估值和强势美元，企业的现金最好用在海外而非回购股票。

此外，花旗集团首席美股策略师Tobias Levkovich警告称，虽然回购影响股价，但这仅是冰山一角。(完) (编译 白云/杜明霞/李婷仪 审校 戴素萍/王颖/许娜)

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