《全球汇市》美元走贬，多头在美联储会议前对冲风险

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
* 欧元兑美元盘旋在1.10附近，澳元回升至0.8美元上方
* 在美国GDP及美联储政策决定出炉之前，美元全线走软
* 日本市场适逢公共假日休市
路透悉尼4月29日 - 美元指数周三触及两个月新低，对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在为期两天的政策会议后发布基调更温和的声明的风险，投资者进行对冲。
美元指数 跌至96.011，触及3月5日以来最低。该指数最新报96.088，过去五个交易日均告下跌。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。