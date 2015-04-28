版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 07:51 BJT

《全球汇市》美元走贬，多头在美联储会议前对冲风险

* 欧元兑美元盘旋在1.10附近，澳元回升至0.8美元上方

* 在美国GDP及美联储政策决定出炉之前，美元全线走软

* 日本市场适逢公共假日休市

路透悉尼4月29日 - 美元指数周三触及两个月新低，对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在为期两天的政策会议后发布基调更温和的声明的风险，投资者进行对冲。

美元指数 跌至96.011，触及3月5日以来最低。该指数最新报96.088，过去五个交易日均告下跌。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐