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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:04 BJT

《全球汇市》美元走贬，多头在美联储会议前对冲风险

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0967 1.0980 -0.12 -9.34 1.2097

美元/日圆 118.84 118.84 +0.00 -0.70 119.68

欧元/日圆 130.33 130.49 -0.12 -9.98 144.78

美元/瑞郎 0.9563 0.9551 +0.13 -3.80 0.9941

英镑/美元 1.5331 1.5336 -0.03 -1.55 1.5573

美元/加元 1.2032 1.2033 -0.01 +3.56 1.1618

澳元/美元 0.7995 0.8022 -0.34 -2.12 0.8168

新西兰元/美元 0.7722 0.7714 +0.10 -0.96 0.7797

澳元/日圆 95.010 95.330 -0.34 -2.80 97.750

新西兰元/日圆 91.770 91.670 +0.11 -1.65 93.310

英镑/日圆 182.19 182.25 -0.03 -2.25 186.38

澳元/新西兰元 1.0345 1.0389 -0.42 -1.18 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/汪红英/刘秀红；审校 龚芳/王兴亚/许娜)

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